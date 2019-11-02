В Столбцах школьник напал с ножом на учительницу и детей

11 февраля утром сотрудники милиции получили сообщение о том, что в средней школе № 2 старшеклассник в ходе конфликта поранил ножом учителя и еще одного ученика. На месте работает следственно-оперативная группа, сообщили в СК.

Пострадавшие скончались от полученных ранений, еще два школьника госпитализированы, сообщает БелТА. УСК по Минской области возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек. Сотрудники милиции устанавливают местонахождение подозреваемого и выясняют обстоятельства произошедшего. Иван Носкевич, председатель Следственного комитета, взял расследование уголовного дела под личный контроль. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby