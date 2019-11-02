Задержан школьник, напавший на учительницу и детей

В УВД Миноблисполкома сообщили о задержании школьника, напавшего с ножом на учительницу и детей в столбцовской средней школе №2. Мероприятие по задержанию провели сотрудники милиции и ОМОН.

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Как сообщал Telegraf.by, 11 февраля утром сотрудники милиции получили сообщение о том, что в средней школе № 2 старшеклассник в ходе конфликта учинил ножевые ранения учительнице и еще одному ученику. Еще два школьника были госпитализированы. Юлия Бородун, пресс-секретарь Минздрава, сообщила, что двое пострадавших мальчика прооперированы и находятся в Столбцовской ЦРБ.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек.