В Минске начался суд над экс-директором РНПЦ травматологии и ортопедии

Начался суд над бывшим директором РНПЦ травматологии и ортопедии Александром Белецким. Он находился под стражей с 5 июля 2018 года по 3 января 2019 года.

Бывший руководитель РНПЦ травматологии и ортопедии обвиняется в совершении преступлений против интересов службы с 2016 по 2018 годы. Подсудимый брал взятки за своевременную оплату коммерческим структурам по договору обслуживания и поставки запчастей в адрес центра.

Размер фигурируемых в материалах дела взяток - 1000 и 2000 евро. Государственный обвинитель Минского городского суда подчеркнул, совершенные преступления были связаны с занимаемой должностью. Обвиняемый вину признал полностью.

Ранее собщалось, что в тайниках Александра Белецкого было обнаружено около 500 000 долларов в эквиваленте.