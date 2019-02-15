Белорусы выбрали ТОП-5 романтичных мобильных привычек

В День всех влюблённых МТС провёл опрос, чтобы выяснить, какие мобильные привычки белорусы считают самыми романтичными. В опросе приняли участие более 18 000 человек.

На первом месте — «отвечать на сообщения даже ночью»: самой важной назвали возможность оставаться с любимыми на связи в любое время. На втором месте — «смотреть любимый фильм вместе», на третьем — «поставить ваше романтическое фото на заставку». Личные смартфоны для тех, кто находится в отношениях, становятся «общими»: влюблённые делят на двоих и контент, и «пространство» внутри гаджетов.

Также в ТОП-5 вошли «слушать её музыку вместе» и «знать его номер наизусть»: номер любимого человека остаётся одним из немногих, которые можно набрать по памяти, не прибегая к помощи списка контактов.

Как показал онлайн- и оффлайн-опрос, в смартфонах влюблённые видят не средство разобщения, а возможность стать ближе и ещё один способ провести время вместе.