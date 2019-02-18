Минск вошел в топ-10 самых активных городов в День всех влюбленных

Жители Минска вошли в число самых активных по числу отправленных валентинок в социальной сети Одноклассники 14 февраля в День всех влюбленных. Пользователи из Беларуси отправили почти три миллиона виртуальных подарков своим близким и друзьям.

Одноклассники проанализировали, как пользователи поздравляли друг друга в День всех влюбленных с помощью виртуальных подарков в соцсети. Выяснилось, что женщины отправили в 5 раз больше подарков-валентинок, чем мужчины. Интерес к празднику в ОК растет – в этом году пользователи в два раза чаще поздравляли своих близких и друзей, при этом отправляли подарки не только 14 февраля, но и за день до этого. Всего за два дня в ОК было отправлено 213 миллионов подарков.

Количество людей, которые отправляли подарки в эти дни, выросло на 50 процентов: с 8 миллионов человек в 2018 году до 12 миллионов в 2019 году. Получателей подарков было больше, их число выросло за год с 21 до 27 миллионов. В среднем каждый из пользователей посылал более 10 валентинок. При этом среднее число полученных подарков на одного пользователя было меньше – порядка пяти.

Рейтинг городов по числу отправленных валентинок 14 февраля:

Москва 12,6 млн Екатеринбург 5,1 млн Краснодар 5 млн Самара 4 млн Ростов 3,7 млн Минск 2, 9 млн Казань 2,7 млн Санкт-Петербург 2,5 млн Челябинск 2,4 млн Нижний Новгород 2,3 млн Воронеж 1,9 млн