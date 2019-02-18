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18. 02. 2019

Минск вошел в топ-10 самых активных городов в День всех влюбленных

Жители Минска вошли в число самых активных по числу отправленных валентинок в социальной сети Одноклассники 14 февраля в День всех влюбленных. Пользователи из Беларуси отправили почти три миллиона виртуальных подарков своим близким и друзьям.

Одноклассники проанализировали, как пользователи поздравляли друг друга в День всех влюбленных с помощью виртуальных подарков в соцсети. Выяснилось, что женщины отправили в 5 раз больше подарков-валентинок, чем мужчины. Интерес к празднику в ОК растет – в этом году пользователи в два раза чаще поздравляли своих близких и друзей, при этом отправляли подарки не только 14 февраля, но и за день до этого. Всего за два дня в ОК было отправлено 213 миллионов подарков.

Количество людей, которые отправляли подарки в эти дни, выросло на 50 процентов: с 8 миллионов человек в 2018 году до 12 миллионов в 2019 году. Получателей подарков было больше, их число выросло за год с 21 до 27 миллионов. В среднем каждый из пользователей посылал более 10 валентинок. При этом среднее число полученных подарков на одного пользователя было меньше – порядка пяти.

Рейтинг городов  по числу отправленных валентинок 14 февраля:

Москва

12,6 млн

Екатеринбург

5,1 млн

Краснодар

5 млн

Самара

4 млн

Ростов

3,7 млн

Минск

2, 9 млн

Казань

2,7 млн

Санкт-Петербург

2,5 млн

Челябинск

2,4 млн

Нижний Новгород

2,3 млн

Воронеж

1,9 млн

 

 

 

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