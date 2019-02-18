Минск вошел в топ-10 самых активных городов в День всех влюбленных

Жители Минска вошли в число самых активных по числу отправленных валентинок в социальной сети Одноклассники 14 февраля в День всех влюбленных. Пользователи из Беларуси отправили почти три миллиона виртуальных подарков своим близким и друзьям.
Одноклассники проанализировали, как пользователи поздравляли друг друга в День всех влюбленных с помощью виртуальных подарков в соцсети. Выяснилось, что женщины отправили в 5 раз больше подарков-валентинок, чем мужчины. Интерес к празднику в ОК растет – в этом году пользователи в два раза чаще поздравляли своих близких и друзей, при этом отправляли подарки не только 14 февраля, но и за день до этого. Всего за два дня в ОК было отправлено 213 миллионов подарков.
Количество людей, которые отправляли подарки в эти дни, выросло на 50 процентов: с 8 миллионов человек в 2018 году до 12 миллионов в 2019 году. Получателей подарков было больше, их число выросло за год с 21 до 27 миллионов. В среднем каждый из пользователей посылал более 10 валентинок. При этом среднее число полученных подарков на одного пользователя было меньше – порядка пяти.
Рейтинг городов по числу отправленных валентинок 14 февраля:
|
Москва
|
12,6 млн
|
Екатеринбург
|
5,1 млн
|
Краснодар
|
5 млн
|
Самара
|
4 млн
|
Ростов
|
3,7 млн
|
Минск
|
2, 9 млн
|
Казань
|
2,7 млн
|
Санкт-Петербург
|
2,5 млн
|
Челябинск
|
2,4 млн
|
Нижний Новгород
|
2,3 млн
|
Воронеж
|
1,9 млн
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