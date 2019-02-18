В Германии из LEGO собрали Volkswagen T2 Bulli

На выставке потребительских товаров в Мюнхене посетителям был представлен легендарный автомобиль T2 Bulli, сделанный из … деталей LEGO! Над его созданием трудились Рэне Хофмайстэр и Паскаль Ленард - официально сертифицированные конструкторы моделей из LEGO, которых в мире всего 12 человек.

Для того, чтобы максимально точно воспроизвести все элементы автомобиля, конструкторы предварительно разработали 3D модель и уже на её основе определили, сколько деталей LEGO им понадобится. В итоге на строительство игрушечного Т2 ушло 400 000 деталей! А для того, чтобы сделать конструкцию устойчивой, был проведен ряд расчетов, таких как жесткость боковых стен и окон.

На всю работу ушло порядка шести недель, в течение которых мастера трудились практически круглые сутки.

В игрушечном Т2 все, как в настоящем автомобиле: и подъемная крыша, и сдвижная дверь, и окна из прозрачных деталей, и идентичный интерьер. А размеры полученной скульптуры максимально близки к натуральным - длина более 5 метров, высота около 2 метров (с поднятой крышей это значение приближается к 3 м). Предположительно, это самый большой в мире кэмперван, собранный из деталей LEGO! Общий вес конструкции составил около 700 кг.