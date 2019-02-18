Белорусские сыры и йогурты назвали лучшими в России

Белорусская молочная компания «Савушкин продукт» стала лауреатом конкурса «Лучший продукт-2019», который прошел во время международной выставки «ПродЭкспо» в Москве. Члены жюри наградили золотыми медалями все продукты брестского производителя, выставленные на конкурс.

Лучшие продукты определяли на основе их качества, вкуса, внешнего вида и дизайна упаковки. Образцы продукции производители предоставляли во время проведения выставки, а их оценкой занималась конкурсная комиссия. Победителей выбирали в десятках номинаций – от хлеба до сыров. Конкурс имеет международный статус, а его организаторами выступают Минсельхоз России и Россельхознадзор.

Российские эксперты отметили сыр «Брест-Литовск финский» и греческий йогурт TEOS с киноа и семечками. Заодно жюри оценило детский йогурт «СуперКид» с ванилью и шоколадными конфетами. Эти продукты принесли «Савушкин продукт» статус лауреата конкурса и 3 золотые медали.

Еще одно золото и диплом I-й степени белорусский производитель получил за высокие потребительские свойства плавленого копченого сыра «Брест-Литовск». Большую роль здесь сыграли вкус и подача в форме слайсерной нарезки – сыр тонко нарезают перед тем, как паковать.

«Приятно, что наши йогурты и сыры названы лучшими в России, которая является для нас одним из самых важных экспортных рынков. Причем сделали это профессионалы на основе независимой органолептической оценки, то есть по вкусу, цвету и запаху. Это указывает на высокий уровень производства и качество белорусской продукции, равно как и то, что мы способны удивлять не только потребителей, но и экспертов новыми вкусами и текстурами, – подчеркнула директор по связям с общественностью ОАО «Савушкин продукт» Елена Бабкина. – И это еще раз объясняет, почему наши продукты пользуются успехом на зарубежных рынках. И речь не только о России и странах Евросоюза – молочные продукты из Беларуси продаются даже в Китае».

«Савушкин продукт» поставляет молочные продукты в 28 стран мира. Среди них – Россия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Украина, ОАЭ, Иордания, Сингапур, Южная Корея, Израиль, Китай, Гонконг, Япония и страны Евросоюза. В общем объеме продаж экспорт занимает около 60%. Причем в структуре экспортных поставок преобладают готовые к употреблению продукты: питьевое молоко, творог, сметана, йогурты и сыры.