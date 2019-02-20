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20. 02. 2019

МТС предложил гостям Беларуси супертариф с безлимитом на звонки и соцсети

Иностранные гости Беларуси теперь могут подключить тариф «Супер max». МТС предложил жителям других стран безлимит звонков во все сети республики, соцсети и YouTube.

«Супер max» позволяет экономить при активном использовании мобильной связи. Он включает 15 ГБ интернет-трафика и неограниченное число звонков во все сети Беларуси. Также предусмотрены безлимит на социальные сети, мессенджеры и YouTube. Абонентская плата для иностранных туристов составляет 22 рубля в месяц.

Больше деталей о тарифном плане «Супер max» можно найти здесь.

Одновременно с открытием тарифа «Супер max» для гостей Беларуси в архив переводится тарифный план «Гостевой 7». Он будет недоступен для подключения с 19 февраля 2019 года.

 

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