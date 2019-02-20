Удовлетворенность качеством сервиса среди клиентов банка ВТБ (Беларусь) вновь превысила 9 баллов из 10 возможных

В рамках мониторинга показателей качества клиентского обслуживания банк ВТБ (Беларусь) проводит ежеквартальные телефонные опросы клиентов на предмет удовлетворенности качеством и видом предоставляемых продуктов и услуг.

По данным телефонного опроса, проводимого управлением продаж в дистанционных каналах и развития отношений с клиентами, удовлетворенность качеством сервиса составила 9,35 баллов из 10 возможных. В исследовании приняли участие физические и юридические лица.

«Улучшение качества обслуживания – одно из основных направлений работы банка. Вместе с тем, для нас важна не только высокая оценка, за которую мы, безусловно, благодарны, но и получаемая обратная связь. Отзывы клиентов позволяют нам совершенствовать наши сервисы и делать обслуживание максимально комфортным», - отметила Татьяна Юденко, начальник отдела контроля качества клиентского сервиса.