Альфа-Банк привлек деньги Всемирного банка ради инвестпроекта в Беларуси

Альфа-Банк и Банк развития заключили первую в Беларуси сделку по финансированию проекта за счет ресурсов Всемирного банка. Финансы пойдут на реализацию инвестпроекта со сроком окупаемости в 10 лет.

Финансирование получит проект по покупке оборудования и недвижимости. Его цели – значительно нарастить производственные мощности, освоить новый вид продукции и расширить рынки сбыта.

Специалисты Альфа-Банка вместе с менеджментом компании структурировали сделку и просчитали бизнес-модель. Затем инвестпроект совместно с представителями Банка развития был представлен на рассмотрение Международного банка реконструкции и развития (МБРР) – кредитного учреждения Всемирного банка. Валютные ресурсы привлечены для финансирования бизнеса сроком на 10 лет.

Тем самым в Беларуси реализована первая сделка в рамках Указа главы государства № 300 «О привлечении внешнего займа и проекте международного договора». Проведение сделки также стало возможным благодаря Соглашению о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства за счет ресурсов МБРР. Документ был заключен с Банком развития в мае 2018 года.

По программе субъекты малого и среднего бизнеса могут получить финансирование в долларах на кредитование оборотного капитала (до 4 лет) или покрытие затрат на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство и капитальный ремонт) основных средств (до 10 лет). Средства можно получить через универсальные банки, такие как Альфа-Банк.