Лента RSS
Подписаться на ленту
20 февраля 2019, среда, 17:59
+3°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
20. 02. 2019

Альфа-Банк привлек деньги Всемирного банка ради инвестпроекта в Беларуси

Альфа-Банк и Банк развития заключили первую в Беларуси сделку по финансированию проекта за счет ресурсов Всемирного банка. Финансы пойдут на реализацию инвестпроекта со сроком окупаемости в 10 лет.

Финансирование получит проект по покупке оборудования и недвижимости. Его цели – значительно нарастить производственные мощности, освоить новый вид продукции и расширить рынки сбыта.

Специалисты Альфа-Банка вместе с менеджментом компании структурировали сделку и просчитали бизнес-модель. Затем инвестпроект совместно с представителями Банка развития был представлен на рассмотрение Международного банка реконструкции и развития (МБРР) – кредитного учреждения Всемирного банка. Валютные ресурсы привлечены для финансирования бизнеса сроком на 10 лет.

Тем самым в Беларуси реализована первая сделка в рамках Указа главы государства № 300 «О привлечении внешнего займа и проекте международного договора». Проведение сделки также стало возможным благодаря Соглашению о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства за счет ресурсов МБРР. Документ был заключен с Банком развития в мае 2018 года.

По программе субъекты малого и среднего бизнеса могут получить финансирование в долларах на кредитование оборотного капитала (до 4 лет) или покрытие затрат на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство и капитальный ремонт) основных средств (до 10 лет). Средства можно получить через универсальные банки, такие как Альфа-Банк.

 

Это Интересно
Финансы
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Заглянув в новый ресторан и увидев свисающую с потолка липкую ленту для мух, мы сразу поняли - заведение серьезное и солидное.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.