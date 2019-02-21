В МТС стартовал предзаказ на флагманы Samsung Galaxy S10 и S10+

В МТС стартовал предзаказ на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e. Цены на новинки в Беларуси начинаются с 1949 рублей, предусмотрена рассрочка на 12 или 24 месяца. В качестве бонуса — беспроводные наушники Galaxy Buds за 10 копеек и возможность получить смартфон на неделю раньше официального старта продаж.

Официальные продажи S10, S10+ и S10e начнутся в мире 8 марта, но в случае предзаказа флагманы можно получить на неделю раньше — уже с 1 марта. Первыми обладателями можно стать при условии оформления предзаказа на сайте или в салоне МТС. Кроме того, нужно с 21 по 28 февраля внести предоплату или подписать предзаказ на приобретение смартфона в рассрочку. Подробно об условиях акции читайте здесь.

Смартфон Samsung Galaxy S10 обойдется в сети МТС в 2359 рублей. Старшая модель Galaxy S10+ стоит немного больше — 2599 рублей. Самым доступным будет Galaxy S10e по цене 1949 рублей. На все смартфоны действует рассрочка. Если растянуть оплату на год, ежемесячный платеж составит от 177,18 рублей, если на два года — от 84,73 рублей.

При предзаказе до 7 марта любой версии флагмана доступен бонус от МТС. Вместе со смартфоном можно получить беспроводные наушники Galaxy Buds по символической цене в 10 копеек. Интерес к ним был не меньшим, чем к флагманским моделям S10. Наушники получили аккумуляторы емкостью 58 мАч, накопитель на 8 ГБ и кейс-батарею на 252 мАч с функцией беспроводной зарядки. Также предусмотрена поддержка Bluetooth 5.0 и защита от воды по стандарту IPX2.

Обычно на старте продаж флагманов Samsung спрос превышает предложение. Предзаказ — своего рода гарантия получить смартфон одним из первых.

«Флагманы линейки Galaxy традиционно пользуются успехом во всем мире. Мы ожидаем, что спрос на новые модели будет высоким и в Беларуси. Смартфоны можно будет приобрести в салоне связи МТС в любом городе или заказать в фирменном интернет-магазине. Каждый, кто сделает это до официального старта продаж, получит еще и наушники Galaxy Buds, то есть две новинки сразу», — пояснили в МТС.

Samsung Galaxy S10 — одна из самых долгожданных новинок года. Внешне смартфон отличают тонкие рамки и фронтальный «глазок» на 10 Мп прямо на экране, а основная зум-камера имеет три объектива, в том числе сверхширокоугольный на 16 Мп. Модели Galaxy S10 и S10e получили 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 3040×1440, а у Galaxy S10+ экран несколько больше — на 6,3 дюйма. Интересная деталь: в каждый экран встроен ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Батареи емкостью от 3100 до 4100 мА•ч обеспечат на одной зарядке несколько дней работы. Смартфоны впервые можно использовать для зарядки других устройств, в том числе беспроводных наушников.