14 марта состоится концерт французского рэпера «PIHPOH» в Минске

В рамках Дней Франкофонии в Республике Беларусь Посольство Франции представляет концерт французского рэпера «PIHPOH», который состоится 14 марта 2019 года в 19ч00 в ресторане-пивоварне «Друзья» (ул. Кульман 40). Вход свободный.

Французский рэпер Пьер Эндерлен (псевдоним PIHPOH) из Бельфора стирает границы музыкальных жанров, озадачивает вопросом о возможностях творческой личности, отрицает признанные музыкальными критиками рамки и категории.

Не традиционен и путь молодого артиста на большую сцену. Выступая в парижском метро около года, он настолько полюбился публике, что из столичного подземелья оказался на известнейшей мировой сцене парижской Олимпии, где перед многотысячной аудиторией исполнил «Я уже видел себя» (Je m'voyais déjà), песню, написанную и исполненную Шарлем Азнавуром в 1960 году.

География выступлений ПихПохa впечатляет: от родной Франции, где он разделил сцену с именитыми французскими артистами Iam, Abd All Malik, Deluxe, Orelsan, Disiz, Gad Elmaleh, Claudio Capéo, до Колумбии, Бразилии, Курдистана, Ирака, и популярных фестивалей Ли Ерекеен в Бельфоре (Les Eurockéennes), Палево в швейцарском Нионе (le Paléo festival), Хип-хоп Аль Парке в Боготе (Hip hop Al Parquet).

Совсем недавно ПихПох раскрыл еще одну сторону своего таланта и был по достоинству оценен зрителями благодаря интернет-сериалу «Я приду петь к вам» (J’irai Chanter Chez Vous), очень простому, но в то же время смелому по своей концепции, которая гласит: звоните в дверь, входите и пойте у прекрасных незнакомцев.

Концерт организован Посольством Франции в Республике Беларусь при поддержке концертного агентства «Эквилибриум АРТC», а также благодаря поддержке партнеров Дней Франкофонии в Республике Беларусь: компании СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛГИИ», представительства « Schneider Electric Industries S.A.S. » (Франция) в Республике Беларусь, СП «Pernod Ricard Minsk OOO» и комплекса апартаментов "Комфорт".