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22. 02. 2019

МТС увеличит пакеты трафика на услугах «Интернет Mini», «Интернет Midi» и «Интернет Maxi»

МТС 1 марта предоставит гораздо больше трафика на услугах «Интернет Mini», «Интернет Midi» и «Интернет Maxi» тарифного плана «Интернет». Включенный трафик на всех трех пакетах увеличится в два с половиной раза, при этом цены останутся прежними.

Лимиты мобильного интернета вырастут как для новых, так и для действующих абонентов тарифного плана «Интернет». На пакете «Интернет Mini» включенный трафик увеличится с 4 до 10 ГБ, на «Интернет Midi» — с 8 до 20 ГБ, а на «Интернет Maxi» — с 12 до 30 ГБ.

Тарифный план «Интернет» предназначен для тех, кто часто пользуется мобильным интернетом на смартфоне, планшете или компьютере. Это тариф без абонентской платы,  все звонки тарифицируются поминутно. Тарифный план включает интернет-услуги с разными пакетами трафика — «Интернет Mini», «Интернет Midi», «Интернет Maxi» и другие. Подключить их можно с помощью ussd-запроса: для «Интернет Mini» — *534#, «Интернет Midi» — *535#, «Интернет Maxi» — *536#.

Подробнее об услугах и тарифном плане «Интернет» смотрите здесь.

 

 

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