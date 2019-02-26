Компания Lenovo анонсирует планшеты Tab M10 и Tab P10, которые подойдут для всей семьи

Компания Lenovo представляет очередные новинки – универсальные планшеты Tab M10 и Tab P10 на базе Android, которые подходят для всех членов семьи. Широкий функционал дает возможность использовать их дома и в путешествии – для работы и мультимедийных развлечений. Диагональ дисплеев – 10,1 дюйма, разрешение – Full HD, яркость – 320 нит: семейные фотографии и видео получаются живыми и органичными.

Lenovo Tab M10 оборудован двумя, а Tab P10 – четырьмя фронтальными динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, которая гарантирует глубокий, объемный звук при просмотре видеоконтента.

В обоих устройствах предусмотрен многопользовательский режим: каждый член семьи может создать свой профиль, установить нужные ему приложения и сохранить учетные данные соцсетей. Настройки специальной учетной записи Lenovo Kid`s Account позволяют заблокировать детям доступ к нежелательным сайтам.

Lenovo Tab M10 весит 480 г – он поместится в миниатюрной дамской сумочке или в детском рюкзаке. 8-ядерный профессор Qualcomm Snapdragon позволяет запускать сложные, ресурсоемкие приложения. Во внутренней памяти устройства емкостью 32 Гб можно хранить большое количество файлов. С помощью фронтальной камеры 2 Мп получаются яркие, живые селфи. Основная камера с разрешением 5 Мп создает яркие пейзажные снимки.

Lenovo Tab P10 весом всего 440 г ориентирован на решение ресурсоемких задач. Тыльная панель и дисплей защищены прочным стеклом. Разрешение основной камеры – 8 Мп, фронтальной – 5 Мп: планшет без проблем заменит фотоаппарат. В Tab P10 установлен аккумулятор емкостью 7000 мАч, полного заряда которого хватает на 15 часов непрерывной работы.

Для входа в систему используется сканер отпечатков пальцев – личные данные надежно защищены от посторонних глаз.