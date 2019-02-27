«Приехал на сервис – уехал с новым авто». Футболист о любви к KIA, «Реал Мадриде» и карп-фишинге

В жизни тренера ФК «Динамо Минск» Дениса Паречина есть три постоянных увлечения: футбол, спортивная рыбалка и автомобили KIA. Впервые подружившись с внедорожником этой марки в 2010 году, футболист остается верен ей до сих пор. Денис стал героем проекта «Проверенные» («Достойные»), в котором мы рассказываем об интересных автолюбителях и их личном выборе. Опытный футболист рассказал нам, чем его покорила машина, каким должно быть авто заядлого рыбака и велики ли расходы на содержание любимой «ласточки».

«Все началось с желтого свитера как у Петера Шилтона»

Денис Паречин – в прошлом вратарь. А сейчас работает в структуре футбольного клуба «Динамо-Минск», тренирует детско-юношескую команду и второй состав игроков. В статусе наставника – с 2013 года.

- Тренировка – это ведь тоже игра, так что меня нельзя назвать бывшим вратарем, – смеется он. – Это любимая работа, и чувствую я себя превосходно, даже тренируя других.

В большой футбол, как и многие его сверстники, Денис пришел буквально «со двора». В те времена, когда он был мальчишкой, играли и болели практически все. Сам он стал бегать с мячом с шести лет.

- Я родился в Серебрянке. Какие у нас были развлечения? Тогда дворы не были заставлены машинами. Нет, это не ностальгия по советскому прошлому, но это факт: возле дома можно было гонять в мяч. Футбол был постоянно: отец ходил на матчи, клуб минского «Динамо» играет на стадионе «Трактор» в субботу – идем туда, в воскресенье основной состав играет на «Динамо» – идем снова. В то время болеть за футбол было как должное. Болели, в основном, за две команды – минское и киевское «Динамо». Ну и еще немного за тбилисское, – вспоминает он.

В детстве Денис начинал играл на позиции левого нападающего. Но в десятилетнем возрасте его амплуа сменилось на вратарское.

- Я начал расти, скорости стало меньше, меня подвинули к защите. А в 1990 году в Италии был чемпионат мира. В воротах играл Петер Шмейхель. На нем был желтый свитер с синими вставками на плечах. Точно такая байка - желтая с синими вставками – была и у меня. И вот с тех пор я выходил в ней во двор, мы играли, я становился на воротах и у меня что-то получалось. А потом все решил случай. Мы вместе с воспитанниками СДЮШОР № 5 поехали в лагерь, и тренер говорит: «Ребята, у нас вратарь заболел педикулезом, его сюда не пустили. Кто станет на ворота?» Никто не хотел, поэтому решили по очереди. Дошла очередь до меня, вышло здорово, так на мне и остановились.

Сейчас он не может назвать себя заядлым футбольным болельщиком, но в 1990-х все было иначе:

- Первая европейская команда, за которую начал болеть – это «Реал Мадрид». Наверно потому, что в Серебрянке я учился в испанской школе. В начале 90-х мне нравился «Олимпик Марсель». И, конечно, «Манчестер Юнайтед» эпохи Алекса Фергюсона.

Сейчас Денис сам тренирует юных вратарей.

- Жесткий ли я тренер? Однозначно. И эмоциональный. Могу и голос повысить. Старшие коллеги говорят: мол, так нельзя. Но у нас с воспитанниками все хорошо. Чему я их учу? Уметь вести себя в обществе, ведь футбол – это, прежде всего, явление социальное, – говорит тренер.

С воспитанниками приходится много ездить по миру. В Европе уже практически не осталось стран, где бы Денис не побывал. В том числе – на собственном автомобиле.

«Важно, чтобы в машину снасти влезали»

«Роман» с автомобилями KIA у Дениса начался в 2010 году. До этого футболист ездил на малолитражном Seat Leon. Но однажды увидел у товарища по рыбалке интересный внедорожник.

- Это был KIA Sportage второго поколения – немного угловатый, но коллега очень расхваливал. Я посмотрел: машина вместительная. Подумал, надо брать, – вспоминает Денис. – Зашел еще в старый офис дилера на Боровой, там как раз продавался такой автомобиль по акции. И уже было собрался его покупать, но мне предложили подождать начала 2010 года, когда должен был выйти KIA Sportage нового поколения. И действительно, вскоре это случилось – оказалось, очень привлекательное авто. Купил, и теперь со Sportage по жизни.

Первая машина прослужила Денису семь лет. А в 2017 году футболист снова купил KIA Sportage, на сей раз – четвертого поколения. Покупал тоже в Минске, в автоцентре «Атлант-М на Независимости».

- Все получилось довольно спонтанно. Хотел сделать диагностику предыдущего авто. Хожу по салону – стоит машина. С менеджером слово за слово: она на акции, привлекательная цена. Ну и завертелось. В течение недели купил. Пришлось только подождать другой цвет, потому что к тому, что был в наличии – серебристый металлик – не лежала душа. Вообще я хотел белую машину, но ее нужно было ждать очень долго. Поэтому выбрал бронзовую, – объясняет Денис. – Сейчас вариантов комплектаций намного больше, чем раньше. У меня – GT Plus. Все устраивает.

Свою предыдущую KIA он продал знакомому. Все по-честному: авто ушло за 26 тысяч рублей, тогда как в 2010 году было куплено за 27 тысяч долларов.

- Товарищ три года просил отдать ему машину, и сейчас успешно на ней ездит. Машина надежная, нет сомнений, – говорит Денис.

Сам же он давно оценил преимущества езды на новых автомобилях. Что с первой, что со второй машиной техобслуживание было только плановым.

- Сервис у дилера качественный, своевременный. Ребята из автоцентра KIA на Независимости стараются – на мой взгляд, один из лучших сервисов. В любое время обращаешься – запишут, окажут нужную помощь. Позвонят, напомнят про ТО. Хотя сейчас и в автомобиле есть компьютер, который не даст про него забыть, – рассуждает он. – Единственная проблема зимой – иногда в датчиках парктроника замерзает попавшая туда вода. Тогда они начинают пищать, как будто вокруг машины куча помех. Но это мелочи. Для меня прошли те времена, когда нужно переживать за состояние машины. Важно, что применяют индивидуальный подход, записывают на удобное время, оказывают нужную помощь.

Автомобиль подбирался под конкретные нужды Дениса. Принцип – выбрать лучшее, что можно позволить себе на имеющиеся средства. Главные характеристики – проходимость и вместительность.

- У меня автоматическая коробка передач: в городских пробках лень вручную переключаться. Я рыбак, поэтому мне важно, чтобы вместилась палатка, раскладушка, спальный мешок и прочее. Не скажу, что багажник огромный, но задние сиденья трансформируется в пол, и получается много места. Машина полноприводная. Уже испытано: где надо, там пройдет. На рыбалке пробовал проезжать на ней вброд по мелководью, между старицей и основным руслом реки – все отлично. Дважды в год езжу на ней в Германию, недавно путешествовал в Хорватию. На трассе ведет себя превосходно. Словацкая сборка, качественное авто, – подытоживает футболист.

«Рыбалка «съедает» больше, чем авто»

Еще одна страсть Дениса Паречина – спортивная рыбалка в формате «поймал – отпусти». Такой вид рыбной ловли называется карп-фишинг и заключается в том, что рыбаки прикармливают рыбу, ловят и отпускают.

- Рыба, которую ловлю, уже давно не идет в пищу. Но к этому надо было прийти. Раньше я был добытчиком, привозил домой улов – отчитаться перед женским населением: «Вот, чисти!» А сейчас это спорт. Правда, на любительском уровне. Я активно в этом движении только четвертый сезон. Сначала было сложно, непонятно, требовалась мелкая моторика рук, чтобы вязать поводки, снасти. Сейчас освоился, – рассказывает Денис.

Карп-фишинг – увлечение недешевое. Снасти, туристическое снаряжение, корм, наконец. Ведь чтобы поймать рыбу, ее сначала надо привлечь – организовать «стол».

- Тигровый орех, разные виды перцев, зерна конопли, ферментированная кукуруза, аминокислоты – это все приманки для рыбы, – поясняет собеседник. – Плюс рыбалка – это всегда «гонка вооружений». Ты приезжаешь на водоем – товарищ ловит, а у меня не клюет. «Покажи бойлы (рыболовные насадки). О, а у меня такого нет, где купил?» И поехал за такими же, хотя у самого в сумке и так тридцать банок с разными бойлами. То же самое и со снаряжением: вышла новая палатка – нужна, новая раскладушка – тоже нужна. Появился спальный мешок, из которого легче вылезать – надо купить. В итоге вся квартира завалена снастями, и даже часть хранится у мамы. Финансово рыбалка «отъедает» намного больше, чем автомобиль. Каждый мой выезд на одни сутки – это примерно 200 рублей. И столько же я трачу на топливо в месяц!

Рыболовные увлечения Дениса больше всех разделяет дочь:

- Она у меня гиперактивная, ей надо все знать. Когда беру с собой на рыбалку, ловит там ужей, пауков.

На этот момент самая большая пойманная Денисом рыба – амур весом 14,3 кг.

- Я пока езжу на рыбалку только по Беларуси, но хочется расширить географию. В Европе много водоемов, где водятся огромные экземпляры. Например, в ноябре в Венгрии один немец установил мировой рекорд – поймал карпа массой 53 кг. Моя большая мечта – съездить в Англию и не только посмотреть там футбол, но и порыбачить.