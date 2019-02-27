Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения в Минске

«Автомобильный дом «Энергия ГмбХ» представляет в Минске новое поколение коммерческого автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, открывая следующую главу в истории модели.

Mercedes-Benz Sprinter стал настоящей легендой для нескольких поколений белорусов. Надежность, выносливость, комфорт, технологичность и универсальность — это столпы, на которых держится популярность этого коммерческого микроавтобуса. Высокий спрос подтверждает это: только в прошлом году в Беларуси купили 268 Mercedes-Benz Sprinter.

Легковые технологии для комфорта и безопасности.

Новый Mercedes-Benz Sprinter — это коммерческий автомобиль, который по уровню оснащения и безопасности приближается к легковым моделям марки. Впервые в классе Mercedes-Benz Sprinter получил систему автоматического экстренного торможения. Также в новом поколении для покупателей доступна функция активного круиз-контроля, которая поддерживает заданную дистанцию до впереди идущего автомобиля, останавливаясь и разгоняясь вслед за ним самостоятельно.

Mercedes-Benz Sprinter — первый коммерческий автомобиль, который, наряду с легковыми моделями A-Class и GLE, получил инновационную мультимедийную систему MBUX с искусственным интеллектом. На сенсорные экраны размером 7’’ или 10,25’’ может передаваться изображение с камер кругового обзора и навигационной системы. Кроме этого вы можете воспользоваться функциями голосового управления, интеграцией со смартфоном и беспроводной зарядкой.

Рабочее место водителя обеспечивает новые стандарты удобства. Ежедневный комфорт гарантирует система бесключевого запуска двигателя Keyless-Go. Мультифункциональное рулевое колесо, эргономичные кресла с возможностью электрорегулировки, усовершенствованная система кондиционирования и изменяемая концепция вещевых отделений — все это превращает работу за рулем Mercedes-Benz Sprinter в удовольствие.

Электрический стояночный тормоз помогает останавливаться и начинать движение на уклонах, не давая машине скатываться назад. Включение обеспечивается удобной кнопкой, заменяющей громоздкий рычаг.

Впервые в классе для Mercedes-Benz Sprinter предлагаются в качестве опции полностью светодиодные передние фары High Perfomance. Такая оптика не только эффектна, но эффективна: светодиодные фары светят дальше и ярче, а также автоматически переключают свет с дальнего на ближний, не ослепляя впереди идущий транспорт.

1700 вариантов. Выбирай любой

Mercedes-Benz Sprinter — это огромное количество комбинаций кузова, трансмиссий, двигателей, типов привода и оснащения. Четыре варианта длины кузова, три варианта высоты крыши, полезный объем до 17 м3, полная масса до 5 тонн. Всего можно скомплектовать до 1700 различных версий. Благодаря разнообразным вариантам исполнения и оснащения Sprinter можно использовать как коммерческий автомобиль начального уровня, так и премиальный микроавтобус для перевозки пассажиров. Кроме того, автомобиль может быть легко переоборудован из заводского исполнения под потребности любого локального бизнеса.

К уже зарекомендовавшим себя заднему и полному приводу добавлена версия с передним приводом. Автомобили с передним приводом отличаются выгодной ценой базовой комплектации, дополнительной полезной нагрузкой в 50 кг и пониженной на 80 мм погрузочной высотой. Для переднеприводной версии доступна новая АКПП 9G-TRONIC.

Автомобили с задним приводом выдерживают большие нагрузки, имеют меньший радиус разворота. Полноприводный Sprinter готов к любым неприятностям на дорогах и вне дорог. При эксплуатации в особо сложных условиях можно оснастить трансмиссию понижающей передачей. Впервые для модели Sprinter с полным приводом предлагается АКПП 7G-TRONIC PLUS.

Линейка двигателей представлена дизельными четырехцилиндровыми и шестицилиндровым агрегатами, которые обеспечивают оптимальный баланс между мощностью и экономичностью. Рядные четырехцилиндровые агрегаты доступны в трех вариантах мощности: 84 кВт (114 л. с.), 105 кВт (143 л. с.) и 120 кВт (163 л. с.). Уникальным предложением на рынке является дизельный V6, который развивает 140 кВт (190 л. с.).

В Беларуси будет представлена вся линейка нового поколения Mercedes-Benz Sprinter. Цены на базовую модель с задним приводом и механической коробкой передач будут начинаться с отметки 32 900 евро. В комплектацию данного автомобиля уже включены кондиционер, двойное пассажирское сиденье, современная аудиомагнитола с usb и bluetooth, электростеклоподъемники, электрозеркала с подогревом и ЭРА-ГЛОНАСС.