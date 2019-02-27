Porsche Macan следующего поколения станет электромобилем

Наблюдательный совет Porsche AG принял решение, что следующее поколение модели Porsche Macan станет электромобилем. Производство первого электрического SUV от Porsche стартует в начале следующего десятилетия на заводе компании в Лейпциге. Таким образом Porsche продолжает расширять гамму своих моделей с электрическим приводом, которая первоначально будет включать в себя спортивный седан Taycan (выход на рынок в конце 2019 года) и кроссовер Taycan Cross Turismo (2020 год).

«Электрическая мобильность и Porsche отлично сочетаются друг с другом – в том числе благодаря высокой эффективности и спортивному характеру», - говорит председатель Совета правления Porsche AG Оливер Блюме. «К 2022 году наши инвестиции в электромобили превысят 6 миллиардов евро, а к 2025 году половина всех новых автомобилей Porsche будет оснащаться электрическим приводом. Тем не менее, следующие 10 лет мы намерены предлагать нашим клиентам автомобили на любой вкус: с еще более эффективными бензиновыми двигателями, гибридными силовыми установками и чисто электрическими спорткарами. Наша задача – сохранить технологическое лидерство, и поэтому мы продолжим предлагать лучшие решение для автомобильного мира будущего».

Решение о производстве модели Macan следующего поколения на заводе в Лейпциге было принято в начале июля прошлого года. Необходимые инвестиции в развитие завода дадут возможность выпускать электромобили на нынешнем конвейере. И первым электромобилем, который выедет из ворот завода в Цейпциге, станет новый Macan. Модель следующего поколения будет построена платформе Porsche PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi AG, и получит 800-вольтную систему привода, аналогичную Taycan.

Завод Porsche Leipzig GmbH начал выпускать автомобили в 2002 году – первой моделью стал спортивный внедорожник Cayenne. С тех пор завод постоянно расширялся, чтобы стать одним из самых передовых производств в автомобильной промышленности. Разработка первого поколения модели Macan началась в 2011 году – и одновременно с этим на заводе в Лейпциге стартовал новый этап расширения, в рамках которого он стал заводом полного цикла, с собственными кузовными и покрасочными цехами. Производство Macan началось в феврале 2014 года. Первоначально планировалось ежегодно выпускать 40 тысяч автомобилей этой модели, но на сегодняшний день объемы производства выросли до более чем 90 тысяч автомобилей в год. Финальный этап расширения завода, начавшийся два года назад, позволил наладить полный цикл производства моделей семейства Panamera, а количество сотрудников заводе превысило 4 тысячи человек. Общий объем инвестиций в данный завод составляет на данный момент свыше 1,3 миллиарда евро.