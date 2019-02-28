Компания LG начнет поставлять бытовую технику поддержкой распознавания голоса на 21 рынок

В этом году компания LG будет активно продвигать свои устройства для «умного дома» с поддержкой распознавания голоса: они должны появиться на более чем двадцати рынках к началу второго квартала. Благодаря расширению Google и Amazon (важные партнеры LG в области технологии искусственного интеллекта) глобальных продаж своих колонок с технологией ИИ, LG ожидает одновременного увеличения спроса на устройства, поддерживающие распознавание голоса.

Открытая стратегия для «умных» технологий – не только дома

В соответствии со своей открытой стратегией улучшения повседневной жизни пользователей во всем мире посредством открытых партнерств, открытых возможностей подключения и открытых платформ, компания LG будет и дальше тесно сотрудничать с Google и Amazon, важными партнерами в области технологии искусственного интеллекта, чтобы повысить интеграцию для клиентов LG. С помощью Google Home и Amazon Alexa, компания LG расширит поддержку распознавания голоса в своей бытовой технике – к апрелю эта поддержка будет доступна в 21 стране, в дополнение к нынешним шести рынкам.

Совместимость с Google Home и Amazon Echo и возможности подключения

Компания LG предлагает широкий ассортимент «умной» бытовой техники премиум-класса, в том числе стиральные и сушильные машины, холодильники, духовки, посудомоечные машины, пылесосы, очистители воздуха и паровой шкаф для одежды Styler. Используя диалоговые голосовые команды, пользователи могут легко управлять такой техникой LG и полностью контролировать ее работу для максимального удобства жизни в «интеллектуальном» доме. Всего одной фразой пользователи могут подключить Google Home или Amazon Echo ко всему спектру невероятных интеллектуальных функций, доступных владельцам устройств LG. Например, пользователи смогут узнать время, оставшееся до окончания цикла работы стиральной машины, отрегулировать температуру кондиционера и проверить состояние блюда в духовке – и все это с помощью простых голосовых команд.

«Мы с большой радостью готовы предоставить нашим клиентам по всему миру возможность ощутить удобство и комфорт нового уровня, который они смогут почувствовать при использовании бытовой техники LG», - сказал Сонг Дахюн, Президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «Наша агрессивная стратегия и стремление к совершенству принесут ИИ с поддержкой голоса в большее количество домов в этом году, чем у любого другого производителя, и мы этим очень гордимся».