Мировая премьера Multivan T6.1

История легендарного Bulli началась 70 лет назад. С того момента коммерческие автомобили Volkswagen постоянно менялись и развивались, было выпущено 6 поколений Т-серии и продано около 12 миллионов экземпляров по всему миру. Transporter, Caravelle, Multivan, California – эти модели стали бестселлерами и, без преувеличения, сегодня их знает каждый. Настало время для глобального обновления.

Новый Volkswagen Multivan T6.1, презентация которого прошла на заводе в г. Вольфсбург, задает новые стандарты в сегменте коммерческих автомобилей. Цифровой и подключаемый, с рядом новых ассистентов и диджитал-инструментов, с новейшей информационно-развлекательной системой и постоянным доступом в онлайн.

О каких особенностях нового Multivan T6.1 уже известно?

Впервые в сегменте коммерческих автомобилей стала доступна интерактивная приборная панель Digital Cockpit, уже знакомая нам по некоторым легковым автомобилям Volkswagen . Новейшие информационно-развлекательные системы на платформе MIB3 теперь могут распознавать не просто голосовые команды, но и обычную живую речь. Важное нововведение, которое открывает владельцам доступ к таким онлайн-возможностям, как интернет-радио и музыкальные стриминговые сервисы – это изначально-встроенная SIM-карта. При взаимодействии мультимедийной системы с интерактивной приборной панелью это создает новое пространство для визуализации и управления функциями автомобиля. Новый Multivan T6.1 будет оснащен электромеханическим усилителем руля. В базовую комплектацию уже будет включен ассистент противодействия боковому ветру. Он автоматически стабилизирует автомобиль при движении в условиях сильной ветрености. Среди других новых опций: ассистент удержания в полосе, автоматическая парковка, ассистент парковки с прицепом, камера заднего вида с круговым обзором, а также отображением дорожных знаков на интерактивной приборной панели и многое другое. В экстерьере T6.1 изменились передний бампер, решетка радиатора, фары. В качестве опции станут доступны новые стильные легкосплавные диски и новые цвета окраски кузова, включая двухцветные варианты. Интерьер также получил новые материалы отделки и новые варианты обивки сидений, при этом сохраняя эталонную эргономику и комфорт.

Изменения коснулись и линейки двигателей. Будет доступен двухлитровый турбодизель мощностью от 90 до 199 л.с., причем со стандартом Евро 5 и Евро 6.

Старт продаж новых T6.1 в Беларуси планируется во второй половине 2019 года.