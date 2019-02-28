История Немиги от летописных времен и до наших дней: слушайте новый подкаст о Минске от МТС

Компании МТС и интернет-журнал 34mag.net продолжают серию подкастов о белорусской столице. Очередная аудиоистория проведет по древнейшей части города – улице Немиге. Скачать или послушать подкаст онлайн можно на русском, белорусском и английском языках.

Как менялась Немига и весь город вместе с ней, почему одноименная река была заключена в трубы, где расположен единственный сохранившийся в Минске памятник архитектуры эпохи Ренессанса и какие заведения раньше располагались на улице Зыбицкой? Ответы на эти вопросы и другие любопытные исторические факты о старейшей части города можно найти на сайтах 34travel.me и 34mag.net.

Совместный проект МТС и интернет-журнала 34mag.net начался с подкаста «Минск для новичков», который рассказывает о знаковых достопримечательностях столицы. Всего о белорусской столице вышло 8 аудиоисторий. Кроме того, в рамках проекта мы выпустили подкасты о Несвиже и Беловежской пуще.