Лента RSS
Подписаться на ленту
28 февраля 2019, четверг, 16:52
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
28. 02. 2019

История Немиги от летописных времен и до наших дней: слушайте новый подкаст о Минске от МТС

Компании МТС и интернет-журнал 34mag.net продолжают серию подкастов о белорусской столице. Очередная аудиоистория проведет по древнейшей части города – улице Немиге. Скачать или послушать подкаст онлайн можно на русском, белорусском и английском языках.

Как менялась Немига и весь город вместе с ней, почему одноименная река была заключена в трубы, где расположен единственный сохранившийся в Минске памятник архитектуры эпохи Ренессанса и какие заведения раньше располагались на улице Зыбицкой? Ответы на эти вопросы и другие любопытные исторические факты о старейшей части города можно найти на сайтах 34travel.me и 34mag.net.

Совместный проект МТС и интернет-журнала 34mag.net начался с подкаста «Минск для новичков», который рассказывает о знаковых достопримечательностях столицы. Всего о белорусской столице вышло 8 аудиоисторий. Кроме того, в рамках проекта мы выпустили подкасты о Несвиже и Беловежской пуще.

 

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.