БПМ, пенсии, детские пособия: что изменилось в Беларуси с 1 февраля

В Беларуси начали действовать новые размеры бюджета прожиточного минимума и минимальных потребительских бюджетов, повысились детские пособия и пенсии, ставки единого налога для самозаняных в Минске. Telegraf.by рассказывает, что изменилось в Беларуси с 1 февраля.

Изменился размер БПМ

С 1 февраля в Беларуси на 1,3% увеличился бюджет прожиточного минимума, который пересматривается раз в квартал. До 30 апреля включительно БПМ в среднем на душу населения составляет 216,19 руб.

БПМ в среднем на душу населения по основным социально-демографическим группам:

дети в возрасте до 3 лет – 140,25 руб.;

дети от 3 до 6 лет – 192,22 руб.;

дети от 6 до 18 лет – 235,85 руб.;

студенты – 210,42 руб.;

трудоспособное население – 240,8 руб.;

пенсионеры – 166,32 руб.

Повысили минимальные трудовые и социальные пенсии

Вслед за повышением бюджета прожиточного минимума повышаются размеры минимальных трудовых и социальных пенсий , а также доплаты и надбавки к ним, пособия по уходу за инвалидом либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

По данным Минтруда, теперь минимальный размер пенсии по возрасту (назначается лицам, имеющим стаж 25 (20) лет у мужчин и женщин) с учетом доплаты в размере 20 % средней зарплаты для исчисления пенсий составляет 216,71 руб., в том числе 54,23 руб. - минимальный размер, 162,48 руб. – доплата.

Социальная пенсия тем, кто не выработал страховой стаж для назначения трудовой пенсии, составляет 108,45 руб., инвалидам 1 группы - 238,59 руб., 2 группы - 206,06 руб. (инвалидам с детства) и 184,37 руб. (остальным), 3 группы - 162,68 руб. На детей в случае потери кормильца выплачивают 184,37 руб. в месяц.

Увеличены пособия на детей

С 1 февраля в Беларуси повысили пособия при рождении детей и по уходу за ними . Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка увеличится до 2169 руб., при рождении второго и последующих детей – до 3036,6 руб.. Женщинам, которые стали на учет до 12-недельного срока беременности, выплатят 216,9 руб.

Что касается ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, оно будет следующим:

на первого ребенка в семье – 362,46 руб.,

на второго и последующих – 414,24 руб.,

на ребенка-инвалида – 466,02 руб.

Сигареты подорожали

С 1 февраля в Беларуси произошло очередное подорожание табачной продукции . Некоторые марки сигарет выросли в цене на 5-75 копеек. Например, стоимость отдельных видов Kеnт, Marlboro и L&M увеличилась на 5-10 копеек, Velvet - на 60 копеек, Сооper, Oscar - на 75. Наибольшее подорожание коснулось Rider, Rider City, Desert и Air – на 1,64 руб.

Новые размеры минимальных потребительских бюджетов

Также с сегодняшнего дня вырос минимальный потребительский бюджет , который представляет собой расходы на покупки набора товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека и используемый для оценки уровня и качества жизни населения Беларуси.

С 1 февраля по 30 апреля размер среднедушевого МПБ для семьи из четырех человек будет составлять 351 руб. 28 коп., для молодой семьи из трех человек - 382 руб. 11 коп.

В Минске изменились ставки единого налога для самозаняных

В Минске с 1 февраля ввели новые ставки единого налога с физлиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. Например, за репетиторство нужно будет заплатить в бюджет 36 руб., за шитье одежды на дому – 63 руб., маникюр и стрижку – 99 руб. Налог на изготовление и продажу тортов теперь составляет 21 руб., продажу котят – 40 руб., разработку сайтов и настройку компьютеров – 97 руб., фотосъемку – 110 руб., сдачу квартиры на сутки – 124 руб.

здесь. Подробнее с размерами налога можно ознакомиться

Беларусбанк возобновляет кредитование покупки жилья

Один из крупнейших государственных банков Беларуси вновь начинает кредитовать физических лиц на приобретение недвижимости у застройщиков. Процентная ставка составляет: ставка рефинансирования Нацбанка (сейчас она 10% годовых – прим. Телеграф) + 6 процентных пунктов.

Новый порядок признания детей находящимися в СОП

Вступило в силу постановление правительства, которое утвердило новый порядок признания детей находящимися в социально опасном положении. Критериев стало меньше. Ребенок будет считаться как находящийся в социально опасном положении, если:

родители не удовлетворяют основные жизненные потребности ребенка (оставляют без еды, мешают получать образование);

родители не следят за поведением ребенка и он совершает правонарушение;

родители ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют своими правами или жестоко обращаются с ребенком.

Все решения о признании детей находящимися в СОП должны быть пересмотрены в течение шести месяцев.

«Тунеядцы» заплатят по полной за горячую воду

В этом месяце белорусы, которые не заняты в экономике страны, получат «потяжелевшие» жировки за январь. С 1 января они возмещают в 100-процентом объеме услугу горячего водоснабжения, а с 1 октября для них введут полные тарифы на газоснабжение и отопление.

Тем, кого по ошибке включили в базу «тунеядцев» и посчитали горячую воду по полному тарифу, сделают перерасчет