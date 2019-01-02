В Беларуси снизят оплату за некачественно оказанные ЖКУ

Белорусы будут платить за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги меньше, чем предусмотрено тарифами. О том, что в Беларуси снизят оплату за некачественные ЖКУ, в пятницу сообщил вице-премьер Владимир Кухарев.

смотрите также Белорусам, получившим жировки с полным тарифом по ошибке, пересчитают оплату Перед заседанием итоговой коллегии Минжилкомхоза Владимир Кухарев сообщил журналистам, что подготовлен нормативный правовой акт, предусматривающий снижение оплаты для населения за жилищно-коммунальные услуги, которые были оказаны некачественно. Их оплату частично компенсировать будет организация, которая не смогла обеспечить качественное предоставление услуг. Вице-премьер отметил, что данное нововведение может появиться для водоснабжения, передает БелТА . Ранее президент Александр Лукашенко поставил задачу полностью обеспечить население во всех регионах страны качественной питьевой водой. Эта проблема будет решена в ближайшие несколько лет, заверил Владимир Кухарев. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby