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01. 02. 2019

В Беларуси снизят оплату за некачественно оказанные ЖКУ

Белорусы будут платить за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги меньше, чем предусмотрено тарифами. О том, что в Беларуси снизят оплату за некачественные ЖКУ, в пятницу сообщил вице-премьер Владимир Кухарев.

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Перед заседанием итоговой коллегии Минжилкомхоза Владимир Кухарев сообщил журналистам, что подготовлен нормативный правовой акт, предусматривающий снижение оплаты для населения за жилищно-коммунальные услуги, которые были оказаны некачественно. Их оплату частично компенсировать будет организация, которая не смогла обеспечить качественное предоставление услуг.
 
Вице-премьер отметил, что данное нововведение может появиться для водоснабжения, передает БелТА. Ранее президент Александр Лукашенко поставил задачу полностью обеспечить население во всех регионах страны качественной питьевой водой. Эта проблема будет решена в ближайшие несколько лет, заверил Владимир Кухарев.

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