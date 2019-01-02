В Минске оборудуют новые горки для катания на тюбингах

В Минске дети часто используют для катания на санках, тюбингах и других приспособлениях необорудованные склоны во дворах. Чтобы обезопасить процесс катания, в городе оборудуют новые горки. Например, специальные места для катания появятся в парке имени Уго Чавеса во Фрунзенском районе.

«В Минске существуют обустроенные горки для тюбингов, например, возле «Чижовка-Арены», - сообщил в пятницу, 1 февраля, главный инженер «Минскзеленстроя» Владимир Бабивский.

В скором времени в парке имени Уго Чавеса будут обустроены две горки – для детей младшего и старшего возраста, с элементами более крутых склонов. Ребята смогут кататься на них бесплатно.

В организации зимних развлечений в Беларуси, по словам представителя «Минскзеленстроя», существует правовой вакуум. В качестве примера он привел Россию, где действует стандарт на зимние горки, определяющий условия их эксплуатации. Горки обустраиваются таким образом, чтобы тюбинги были управляемыми, также предусматриваются зоны торможения на спусках.

«Никакая горка не обеспечит безопасность, если она не специально оборудована для этих целей», - заключил специалист.