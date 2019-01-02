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01. 02. 2019

Лукашенко подписал указ о весеннем призыве в армию

Глава белорусского государства Александр Лукашенко подписал указ о весеннем призыве в армию. Молодое пополнение прибудет в воинские части до 1 июня, а срочники, которые отслужили установленные сроки, будут уволены в запас.

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31 января президент подписал указ №33 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Согласно этому документу, военнослужащих срочной военной службы и резервистов, отслуживших установленные сроки, уволят в запас, а на их место до 1 июня прибудет новое пополнение.
 
Весенний призыв будет проходить в Беларуси с февраля по май. В армию призовут мужчин в возрасте 18 лет и старше, которые не имеют права на отсрочку. До 1 июня призывников направят в Вооруженные силы.

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