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01. 02. 2019

Подозреваемого в убийстве кочегара в Бобруйске задержали по горячим следам

В Бобруйске в школьной котельной обнаружили мертвым 64-летнего кочегара. Характерные признаки на теле мужчины позволили милиционерам сделать вывод, что это было убийство. Они отработали круг общения потерпевшего и по горячим следам задержали подозреваемого, сообщает Телеграф со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.

Сообщение о том, что в помещении котельной одной из школ Бобруйска нашли труп мужчины, поступило в милицию ночью 31 января. Убитым оказался 64-летний местный житель, который работал кочегаром. 
 
Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, назначили экспертизы и по горячим следам задержали подозреваемого в совершении убийства. Им был 62-летний местный житель, которого видели вместе с погибшим в котельной. Эту информацию милиционеры узнали, отрабатывая круг его общения.
 
Возбуждено уголовное дело, которое в данный момент расследуется.

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