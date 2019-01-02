Подозреваемого в убийстве кочегара в Бобруйске задержали по горячим следам

В Бобруйске в школьной котельной обнаружили мертвым 64-летнего кочегара. Характерные признаки на теле мужчины позволили милиционерам сделать вывод, что это было убийство. Они отработали круг общения потерпевшего и по горячим следам задержали подозреваемого, сообщает Телеграф со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.

Сообщение о том, что в помещении котельной одной из школ Бобруйска нашли труп мужчины, поступило в милицию ночью 31 января. Убитым оказался 64-летний местный житель, который работал кочегаром.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, назначили экспертизы и по горячим следам задержали подозреваемого в совершении убийства. Им был 62-летний местный житель, которого видели вместе с погибшим в котельной. Эту информацию милиционеры узнали, отрабатывая круг его общения.

Возбуждено уголовное дело, которое в данный момент расследуется.