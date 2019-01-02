Нейрохирург: в январе количество травм после катания на тюбинге выросло

За январь в Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии поступило более тысячи детей с черепно-мозговыми травмами, в том числе 140 несовершеннолетних, пострадавших во время катания с горок. Об этом сообщил сегодня врач нейрохирургического отделения центра Александр Корень.

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В январе в РНПЦ неврологии и нейрохирургии госпитализировали 1050 детей из Минска и Минского района, получивших черепно-мозговые травмы. 120 ребят пострадали во время катания на тюбингах, еще около двух десятков детей неудачно покатались на ледянках, ногах или были сбиты во время езды другими.

По словам медика, основной пик поступления детей, которые получили «тюбинговые» травмы, пришелся на промежуток 6−8 января. За эти три дня в РПНЦ доставили 57 детей. Двоих пришлось прооперировать.

Александр Корень отметил, что в этом году число людей, которые получили травмы во время катания на тюбинге, увеличилось. Тюбинг считается самым неуправляемым снарядом – он останавливается только при нахождении препятствия. С каждым годом качество «ватрушек» улучшается, благодаря чему их скорость движения становится все больше.

«Нужно организовать определенные места для катания, где будут приняты все меры для безопасности», - считает врач.

Как ранее сообщал Телеграф, в связи с резким увеличением количества травм, полученных при катании на горках, Следственный комитет предложил усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов, а медики - ограничить места для катания