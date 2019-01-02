Жительницу Лунинца подозревают в заражении ВИЧ восьми мужчин

34-летняя жительница Лунинецкого района подозревается в заражении вирусом иммунодефицита (ВИЧ) восьми мужчин. В отношении нее возбудили 8 уголовных дел.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
34-летняя жительница Лунинецкого района подозревается в заражении вирусом иммунодефицита (ВИЧ) восьми мужчин. В отношении нее возбудили 8 уголовных дел.
В США снегопады и приближаются морозы под 40 градусов. Трамп всего 2 года как президент, а уже решил проблему глобального потепления.