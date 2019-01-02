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01. 02. 2019

Жительницу Лунинца подозревают в заражении ВИЧ восьми мужчин

34-летняя жительница Лунинецкого района подозревается в заражении вирусом иммунодефицита (ВИЧ) восьми мужчин. В отношении нее возбудили 8 уголовных дел.

В управлении Следственного комитета по Брестской области сообщили, что женщина узнала о своем диагнозе в 2013 году. Тогда же ее предупредили об уголовной ответственности за заражение других людей ВИЧ-инфекцией. 
 
Однако сельчанка продолжала вступать в половую связь с мужчинами, которых не предупреждала о ВИЧ-положительном статусе. Секс был незащищенным, и мужчины один за другим заражались, о чем впоследствии узнавали, сдав соответствующий анализ. 
 
В конце прошлого года на женщину завели три уголовных дела за заражение вирусом иммунодефицита человека, ее поместили под стражу. А в январе в отношении обвиняемой возбудили уголовные дела еще по пяти эпизодам.
 
Ранее Телеграф рассказывал, что в Брестской области пять женщин заразились ВИЧ от одного мужчины, а житель Ляховичей «заказал» заразить бывшую жену ВИЧ и получил за это 7 лет.

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