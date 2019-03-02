«Мои слезы, моя печаль»: в Ижевске умер рэп-исполнитель Децл

В ночь на воскресенье в Ижевске внезапно скончался известный российский рэп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий). После концерта у него случился сердечный приступ, который вызвал остановку сердца. Ему было 35 лет.

Александр Толмацкий подтвердил информацию о смерти сына, а вскоре концертный директор Децла Павел Беленец назвал журналистам предварительную причину его гибели. По его словам, у Кирилла остановилось сердце. Это произошло после того, как он выступил с концертом на закрытой вечеринке в ночном клубе POSH в Ижевске.

После выступления мужчине стало плохо в гримерке, и ему вызвали скорую помощь. Однако медики не смогли реанимировать музыканта.

Последним сообщением Децла в Сети стало то, что он наслаждается живописными пейзажами по пути из Перми в Ижевск. У артиста остались 14-летний сын и супруга.