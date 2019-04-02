СМИ: Беларусь может поставить в Анголу системы ПВО на 175 млн евро

Власти Анголы намерены приобрести у Беларуси системы противовоздушной обороны общей стоимостью 175 млн евро. О проходящих переговорах о продаже Минском вооружения сообщают белорусские СМИ со ссылкой на информированные источники.

"Ежедневник" со ссылкой на африканские и европейские СМИ сообщает, что между Беларусью и Анголой ведутся переговоры о продаже систем противовоздушной обороны на 175 млн евро. Президент Анголы Жоау Лоуренсу заявил, что эта сделка позволит гарантировать работу и функционирование системы ПВО больших городов и стратегических экономических объектов страны.

Как отмечается в документе, африканское государство заключило с Банком развития Беларуси соглашение на финансирование «приобретения оборудования и других товаров специального назначения» Ангольских вооруженных сил. В сделке принимают участие «Белэксимгарант» и частная фирма «Тетраэдр».

Армия Анголы является одной из сильнейших вооруженных сил на африканском континенте. Она насчитывает более 100 тысяч военнослужащих, а на оборонительные нужды в этом году планируется потратить порядка 1,65 млрд евро. Вооруженные силы этой страны состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морских сил.

В свою очередь TUT.by со ссылкой на источника, знакомого с ходом переговоров, сообщает, что стороны еще не подписали контракт на поставку вооружения, и вполне возможно, что между договоренностью и договором может пройти много времени.