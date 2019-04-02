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04. 02. 2019

В Минске за взятки будут судить начальника диагностической станции

Источник фото: СК РБ

50-летний начальник одной из столичных диагностических станций около двух с половиной лет брал взятки у владельцев автомобилей, находящихся в неисправном состоянии, чтобы они успешно прошли техосмотр. Уголовное дело в отношении него уже расследовано и передано прокурору для направления в суд.

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В отношении начальника столичной диагностической станции на основании материалов ОБЭП Ленинского РУВД города Минска возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Он продолжает находиться на свободе под подпиской о невыезде, а его имущество общей стоимостью более 7 тысяч рублей арестовано до суда.
 
Как удалось установить правоохранителям, подозреваемый с января 2016 года по май 2018-го получал взятки за то, что неисправные автомобили проходили техосмотр. Обвиняемый предлагал свою помощь знакомым, а те легко соглашались. За это они платили начальник диагностической станции 30-40 рублей, чаще всего перечисляя деньги на разные телефонные номера.
 
Следователи установили всего 15 эпизодов преступной деятельности мужчины, сумма взяток составила более 400 рублей.  

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