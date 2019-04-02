В 2018 году в поездах БЖД оштрафовали почти 9 тысяч безбилетников

В 2018 году на белорусской железной дороге поймали почти 9 тысяч безбилетников, еще 345 человек оштрафовали за курение в неположенном месте. В результате контроля в поездах с нарушителей взыскали около 188 тысяч рублей, сообщили в понедельник в пресс-центре БЖД.

В прошлом году контролеры-ревизоры Белорусской железной дороги провели контроль в 56 650 поездах. В большинстве случаев это были поезда городских линий и региональных линий экономкласса. Они выявили 8 998 безбилетных граждан, из них 7 619 человек уплатили штраф на месте. Кроме того, 345 человек оштрафовали за курение в запрещенных местах.

В пресс-центре БЖД призвали пассажиров своевременно оплачивать проезд и обратили внимание, что с 31 января 2018 года штраф за проезд без билета в поездах городских линий увеличился до 1 базовой величины (сейчас 1 БВ составляет 25,5 руб. – прим. Телеграф). За неоплаченный провоз ручной клади, если она превышает нормы бесплатного провоза (весом до 36 кг или размер по сумме трех измерений - 200 см) пассажира накажут штрафом в размере 0,2 базовой величины.

Штраф за безбилетный проезд в поездах региональных линий составляет 0,7 базовой величины, в межрегиональных и международных линиях - 1 базовую, за курение в запрещенном месте - до 4 базовых величин.