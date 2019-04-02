Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2019, понедельник, 17:57
+1°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
04. 02. 2019

В 2018 году в поездах БЖД оштрафовали почти 9 тысяч безбилетников

Источник фото: Telegraf.by

В 2018 году на белорусской железной дороге поймали почти 9 тысяч безбилетников, еще 345 человек оштрафовали за курение в неположенном месте. В результате контроля в поездах с нарушителей взыскали около 188 тысяч рублей, сообщили в понедельник в пресс-центре БЖД.

В прошлом году контролеры-ревизоры Белорусской железной дороги провели контроль в 56 650 поездах. В большинстве случаев это были поезда городских линий и региональных линий экономкласса. Они выявили 8 998 безбилетных граждан, из них 7 619 человек уплатили штраф на месте. Кроме того, 345 человек оштрафовали за курение в запрещенных местах.
 
В пресс-центре БЖД призвали пассажиров своевременно оплачивать проезд и обратили внимание, что с 31 января 2018 года штраф за проезд без билета в поездах городских линий увеличился до 1 базовой величины (сейчас 1 БВ составляет 25,5 руб. – прим. Телеграф). За неоплаченный провоз ручной клади, если она превышает нормы бесплатного провоза (весом до 36 кг или размер по сумме трех измерений - 200 см) пассажира накажут штрафом в размере 0,2 базовой величины.
 
Штраф за безбилетный проезд в поездах региональных линий составляет 0,7 базовой величины, в межрегиональных и международных линиях - 1 базовую, за курение в запрещенном месте - до 4 базовых величин.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.