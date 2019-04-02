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04. 02. 2019

5-7 февраля возможны сложности с пересечением границы через «Брузги»

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

С 5 по 7 февраля с пересечением белорусско-польской границы через пункт пропуска «Брузги» могут возникнуть сложности. Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на официального представителя Гродненской региональной таможни Юлию Романюк.

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Юлия Романюк сообщила, что 5,6 и 7 февраля с 11:00 до 13:00 в «Брузгаз» будут проводиться ремонтные работы с отключением электроэнергии. Программные продукты в обозначенный промежуток времени работать не будут.
 
В связи с этим в Гродненской региональной таможне просят водителей учитывать эту информацию при выборе того или иного пункта пропуска при пересечении границы с Польшей.

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