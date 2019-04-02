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04. 02. 2019

В МИД рассказали, какие проблемы мешают сотрудничеству с Россией

Министр иностранных дел Владимир Макей Источник фото: МИД Беларуси

В министерстве иностранных дел Беларуси перечислили проблемы, мешающие эффективному взаимодействию с Россией. Это нерешенные вопросы в нефтегазовой сфере, споры по поводу поставок сельхозпродукции, неравенство сторон в доступе к рынкам товаров и условиях хозяйствования, а также вопросы о пересечении общей границы гражданами третьих стран.

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В отчете на сайте министерства иностранных дел Беларуси отмечается, что в 2018 году Беларусь продолжила выстраивать конструктивный диалог с Евросоюзом, США и другими западными странами, сохраняя приверженность стратегическому партнерству с Российской Федерацией. На долю России приходится почти половина белорусской внешней торговли (38,4% в общем объеме белорусского экспорта, 58,9% - импорта), однако сотрудничество может быть более эффективным. 
 
Отношениям Беларуси и России, отмечается в обзоре итогов внешней политики республики за 2018 год, мешают проблемы в нефтегазовой сфере и поставках сельхозпродукции, неравенство в доступе к рынкам товаров и услуг, а также в условиях хозяйствования, неурегулированный режим пересечения белорусско-российской границы гражданами других стран. С их решением взаимодействие стало бы более продуктивным, уверены в МИД.
 
Переговоры по вопросу подписания соглашения о взаимном признании виз с Россией находятся на завершающей стадии. То же самое происходит и с обсуждением вопросов с ЕС по соглашениям об упрощении визовых процедур и реадмиссии.

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