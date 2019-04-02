В 2018 году экспорт белорусских товаров вырос на 4,5 млрд долларов и составил 33,7 млрд долларов. Об этом говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности министерства иностранных дел в 2018 году, опубликованном в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства.

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В МИД отметили, что ключевым направлением их деятельности остается экономическая дипломатия. В 2018 году белорусский экспорт товаров составил 33,7 млрд долларов. Это на 15 процентов больше, чем было в предыдущем году. В стоимостном выражении рост экспорта составил 4,5 млрд долларов, в том числе за счет продукции машиностроения и других товаров с высокой добавленной стоимостью», - уточняет министерство.

В страны Евразийского экономического союза экспорт увеличился на 200 млн долларов, Евросоюз – на 2,3 млрд долларов, региона «дальней дуги» и другие государства - на 1,9 млрд долларов. Доля ЕАЭС в общем объеме экспорта составила 41,2% (46,7% в 2017 году), ЕС - 30,2% (26,8%), иных стран - 28,6% (26,5%).

Также в министерстве иностранных дел обратили внимание, что Беларуси удалось приблизиться к финальной стадии переговоров по присоединению к Всемирной торговой организации. Двусторонние переговоры по доступу на рынки с 20 членами ВТО завершены, а с 6 членами (ЕС, Украиной, США, Канадой, Бразилией и Австралией) - еще продолжаются.