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04. 02. 2019

Минчанин выпивал в баре в милицейской форме: его оштрафовали

Источник фото: ГУВД

Суд Фрунзенского района оштрафовал 24-летнего жителя Минска, который выпивал в баре на улице Лобанка, одетый в милицейскую рубашку. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко, передает Telegraf.by.

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Ночью в воскресенье, 3 февраля, посетители бильярдного клуба «Классик» на улице Лобанка в Минске позвонили в милицию и сообщили, что какой-то мужчина в милицейской рубашке (на фото выше) распивает спиртные напитки. Прибывшие в увеселительное заведение правоохранители задержали «коллегу». 
 
Оказалось, что рубашку милиционера на себя примерил 24-летний минчанин, работающий водителем на одном из минских предприятий. На мужчину составили административный протокол, форменную рубашку у него изъяли. Как она у него оказалась, в милиции не рассказали.
 
Суд признал минчанина виновным и назначал ему штраф. Наталья Оскирко уточнила, что ранее этот молодой человек привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, появление в общественном месте и управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также за совершение множества других правонарушений по линии ГАИ.

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