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05. 02. 2019

В Беларуси предлагают доплачивать женщинам, родившим до 26 лет

Белорусские врачи предлагают выплачивать дополнительные пособия семьям, где мужчина и женщина становятся родителями в возрасте до 26 лет. О необходимости стимулирования снижения возраста беременных женщин сообщила сегодня Ирина Иконостасова - главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

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По словам Ирины Иконостасовой, сегодня в Минске женщины рожают первенца примерно в 27-29 лет, последующих детей – когда им уже за 30 лет. «Мы бы хотели, чтобы семейные пары были готовы стать родителями раньше», - отметила врач.
 
В связи с этим они внесли предложение назначать дополнительное пособие для семей до 26 лет, чтобы стимулировать их к рождению детей, пишет БелТА.
 
В Минске,  как и в западных странах, женщины все чаще становятся матерями в возрасте 40-45 лет, как правило, это не первые роды. В 2018 году таких женщин было около 500, а в 50 случаях матери были старше 45 лет, уточнила Ирина Иконостасова. На долю несовершеннолетних в Минске приходится не более 20 родов в год.

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