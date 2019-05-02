В Беларуси предлагают доплачивать женщинам, родившим до 26 лет

Белорусские врачи предлагают выплачивать дополнительные пособия семьям, где мужчина и женщина становятся родителями в возрасте до 26 лет. О необходимости стимулирования снижения возраста беременных женщин сообщила сегодня Ирина Иконостасова - главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

смотрите также В Беларуси начнут проводить первые ЭКО бесплатно

По словам Ирины Иконостасовой, сегодня в Минске женщины рожают первенца примерно в 27-29 лет, последующих детей – когда им уже за 30 лет. «Мы бы хотели, чтобы семейные пары были готовы стать родителями раньше», - отметила врач.

В связи с этим они внесли предложение назначать дополнительное пособие для семей до 26 лет, чтобы стимулировать их к рождению детей, пишет БелТА

В Минске, как и в западных странах, женщины все чаще становятся матерями в возрасте 40-45 лет, как правило, это не первые роды. В 2018 году таких женщин было около 500, а в 50 случаях матери были старше 45 лет, уточнила Ирина Иконостасова. На долю несовершеннолетних в Минске приходится не более 20 родов в год.