Потребители задолжали за электро- и теплоэнергию более 1 млрд рублей

В Беларуси потребители задолжали энергетикам в 2018 году за тепловую и электрическую энергию более миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте министерства энергетики, передает Телеграф.

По состоянию на 1 января 2019 году белорусские потребители задолжали за электрическую и тепловую энергию 1,07 млрд рублей. Ровно года назад задолженность составляла 0,93 млрд. По данным Минэнерго, в 2018 году потребителям отпустили энергии на общую сумму 8,912 млрд рублей, а уровень оплаты составил 98,4%.

Ряд организаций не оплатили отпущенную им энергию. Большинство должников относятся к Минсельхозпроду (уровень оплаты составил 92,3%). В организациях Национальной академии наук уровень оплаты составил 95,3%, Белкоопсоюза - 96,5%, Минстройархитектуры - 97,8%, Беллегпрома - 98,4%, Госкомвоенпрома - 99,5%, уточняют энергетики.

Во всех областях и в Минске организации коммунальной формы собственности также допустили просрочки платежей. Меньше всего таких должников наблюдается в Брестской области (уровень оплаты – 98,3%), больше всего – в Минской области (89,1%).