Минирование офисов «Белавиа» в Минске и Витебске оказалось ложным

Вслед за сообщениями о заложенных взрывных устройствах в офисах «Белавиа» на улице Ленина и Немига в Минске правоохранительные органы получили информацию о минировании офиса авиакомпании на проспекте Строителей в Витебске. Саперы не обнаружили взрывоопасных предметов, личность лжеминера продолжает устанавливаться.

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Утром 5 февраля милиционеры, саперы, спасатели и медики выезжали к офисам «Белавиа» на улице Немига и улице Ленина в Минске. Было эвакуировано более 30 человек, после чего здания оцепили, а специалисты приступили к поиску бомбы. В итоге ее не нашли, и сотрудники «Белавиа» вернулись к своей работе.

Во второй половине дня стало известно о том, что в Витебске из офиса «Белавиа», расположенном на проспекте Строителей, эвакуировали 10 человек. Причина все та же - сообщение о минировании, сообщили в УВД Витебского облисполкома. Туда прибыли и следственно-оперативная группа и саперы, которые обследовали также офисы рядом с авиакассой. Как и в Минске, никаких предметов, которые могли угрожать жизни людей, не нашли.

Кто отправил анонимное сообщение о минировании, пока неизвестно. Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.

Сообщений о минировании каких-либо объектов в Гомеле не было, но милиция решила на всякий случай проверить кассы «Белавиа», которые находятся на железнодорожном вокзале и в аэропорту, сообщает «Гомельская правда ».