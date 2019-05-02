Лента RSS
Подписаться на ленту
05 февраля 2019, вторник, 17:23
-2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
05. 02. 2019

Минирование офисов «Белавиа» в Минске и Витебске оказалось ложным

Вслед за сообщениями о заложенных взрывных устройствах в офисах «Белавиа» на улице Ленина и Немига в Минске правоохранительные органы получили информацию о минировании офиса авиакомпании на проспекте Строителей в Витебске. Саперы не обнаружили взрывоопасных предметов, личность лжеминера продолжает устанавливаться.

смотрите также В Минске заявили о минировании касс «Белавиа»
Утром 5 февраля милиционеры, саперы, спасатели и медики выезжали к офисам «Белавиа» на улице Немига и улице Ленина в Минске.  Было эвакуировано более 30 человек, после чего здания оцепили, а специалисты приступили к поиску бомбы. В итоге ее не нашли, и сотрудники «Белавиа» вернулись к своей работе.
 
Во второй половине дня стало известно о том, что в Витебске из офиса «Белавиа», расположенном на проспекте Строителей, эвакуировали 10 человек. Причина все та же - сообщение о минировании, сообщили в УВД Витебского облисполкома. Туда прибыли и следственно-оперативная группа и саперы, которые обследовали также офисы рядом с авиакассой. Как и в Минске, никаких предметов, которые могли угрожать жизни людей, не нашли.
 
Кто отправил анонимное сообщение о минировании, пока неизвестно. Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.
 
Сообщений о минировании каких-либо объектов в Гомеле не было, но милиция решила на всякий случай проверить кассы «Белавиа», которые находятся на железнодорожном вокзале и в аэропорту, сообщает «Гомельская правда».
 

Это Интересно
Происшествия
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.