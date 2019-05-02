Медведев пообещал разобраться с Могилевлифтмашем за «демпинг»

Дмитрию Медведеву пожаловались на белорусские лифты, которые составляют серьезную конкуренцию российской продукции, и он пообещал разобраться с этим вопросом. Во время посещения Щербинского лифтостроительного завода премьер-министр предостерег Беларусь от недобросовестной конкуренции: в случае демпинга Россия будет с этим разбираться.

смотрите также В МИД рассказали, какие проблемы мешают сотрудничеству с Россией

Во вторник Дмитрий Медведев посетил Щербинский лифтостроительный завод, руководство которого пожаловалось ему на своего основного конкурента - Могилевский завод лифтового машиностроения (Могилевлифтмаш), собщают российские СМИ. Начальники завода посетовали, что белорусы за счет серьезной господдержки снижают стоимость готовой продукции, которая потом отправляется в Россию.

Конкуренция – это неплохо, но объем дотаций на уровне демпинга является поводом для того, чтобы разбираться, заявил глава российского правительства. Любая кооперация, по его мнению, должна быть взаимной. Также он напомнил про единый рынок.

«Если бы у нас не было единого рынка, то и проблем бы не было», - заключил Медведев.