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05. 02. 2019

Россиянина ограбили в поезде, а гродненская милиция вернула ему деньги

5 января в УВД Гродненского облисполкома сообщили, что в поезде Москва – Гродно 43-летний житель Волковысского района ограбил молодого россиянина, который ехал с ним в одном вагоне. По прибытию на конечную станцию парень обратился за помощью к милиционерам, и вскоре они вернули ему украденный кошелек.

19-летний москвич ехал в поезде Москва – Гродно в гости к родственникам девушки. Ночью он уснул, и в какой-то момент из кармана его куртки выпал кошелек. Ехавший рядом с россиянином  43-летний житель Волковысского района воспользовался ситуацией и украл чужие деньги.
 
Потерпевший обнаружил пропажу кошелька, в котором находились деньги, банковские карточки и билеты на общую сумму 375 рублей, лишь в Гродно. Сотрудники милиции, к которым он обратился, установили личность вора по записям с камер видеонаблюдения.
 
Россиянина и его девушку настолько впечатлила работа белорусской милиции, что они записали видео со словами благодарности. 
 
 
 
 
Сам вор ехал из Москвы со своим знакомым. Он достал деньги из чужого кошелька и избавился от него на станции Мосты. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
 

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