«Дело медиков»: прокурор просит назначить Стрижаку 7,5 года колонии

Бывшему руководителю управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрею Стрижаку государственный обвинитель запросил семь с половиной лет лишения свободы. Сегодня в суде допросили обвиняемого и состоялись прения сторон, которые продолжатся 7 февраля.

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Андрей Стрижак, один из фигурантов резонансного «дела медиков», подозревается в получении взяток от предпринимателей в размере от 500 до 10 тысяч долларов. За это чиновник обещал организовать своевременный расчет по оборудованию, поставленному в медучреждения. В общей сложности он получил незаконным путем более 30 тысяч долларов.

Прокурор попросил суд назначить бывшему начальнику гродненского облздрава 7 лет и 6 месяцев колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Сам Стрижак раскаялся в содеянном, но признал свою вину частично. Во время предварительного расследования он возместил около 20 тысяч долларов ущерба.

Адвокат утверждает, что обвиняемый не требовал от бизнесменов денег, а находил их в переданных брошюрах о медтехнике, но не возвращал – о чем сожалеет.