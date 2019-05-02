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05. 02. 2019

Житель Новополоцка попал в реанимацию после наезда Mitsubishi

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

Сегодня утром в Новополоцке водитель легкового автомобиля Mitsubishi Carisma сбил на пешеходном переходе 33-летнего мужчину, в результате чего тот попал в реанимацию с травмами головы и позвоночника. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

ДТП произошло около семи часов утра на улице Комсомольской, уточняют правоохранители. 30-летний житель Новополоцка за рулем Mitsubishi наехал на переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 33-летнег мужчину.
 
Пострадавшего с места происшествия увезли в Новополоцкую городскую больницу, где его положили в реанимацию. Медики диагностировали у него повреждения головы и позвоночника.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

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