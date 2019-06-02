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06. 02. 2019

Из-за сообщения о бомбе в здании КГК в Мозыре эвакуировали 330 человек

Источник фото: "Гомельская праўда"

Из-за сообщения о минировании здания межрайонного комитета государственного контроля (КГК) в Мозыре, которое получили правоохранительные органы утром 6 февраля, эвакуировали более 300 человек. Информация о бомбе проверяется.

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Около десяти часов утра оперативно-дежурная служба УВД Гомельского облисполкома получила информацию, то здание Мозырского межрайонного комитета госконтроля по улиее Ленинской в райцентре заминировано. В этом здании находятся не только помещения КГК, но и общежитие, магазин, отделение ГАИ и помещения районного ЖКХ.
 
Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции эвакуировали 83 человек из здания КГК и 250 человек – из корпуса Мозырского лицея, который находится неподалеку. На месте также работают спасатели, следователи, саперно-пиротехническая группа.

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