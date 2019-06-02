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06. 02. 2019

В Минске открылась международная книжная выставка-ярмарка

Сегодня в белорусской столице открылись 26-я Минская международная книжная выставка-ярмарка и пятый Международный симпозиум литераторов «Писатель и время». Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям, о чем сообщили в пресс-службе президента.

Александр Лукашенко отметил, что Минская международная книжная выставка-ярмарка на протяжении многих лет является значимым культурным событием в Беларуси. Она собирает известных писателей и издателей со всего мира. 
 
«Книгоиздание остается визитной карточкой Беларуси», - говорится в приветствии участникам форума. Оно связывает богатое историческое прошлое нашей страны и стремление современников к обогащению культурного наследия.
 
Белорусский лидер также выразил уверенность, что эта выставка-ярмарка будет способствовать популяризации книги как основы образования и духовного развития, поиску новых идей и взаимовыгодных контактов в гуманитарной сфере. 
 
В ходе Минской международной книжной выставки-ярмарки, в которой принимают участие писатели, книгоиздатели и распространители из 35 стран мира, состоится около 400 мероприятий: тематические семинары, литературные экскурсии, встречи с писателями и т.д. Она завершится 10 февраля.

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