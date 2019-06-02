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06. 02. 2019

Министр образования озабочен завышением оценок в школах

В министерстве образования Беларуси озабочены завышением оценок в школах, об этом в среду, 6 февраля, заявил глава ведомства Игорь Карпенко. Результаты республиканских контрольных работ, проведенных в прошлом году, по его словам, поразили.

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Министр образования сообщил, что они проверили объективность оценки знаний школьников на республиканских контрольных работах в 2018 году и «результаты просто поразили». Учащиеся седьмых классов писали контрольную по математике и 60% не смогли подтвердить отметки, выставленные учителями. Десятиклассники проверяли свои знания по географии, и ситуация с ними аналогичная.
 
«Есть повод задуматься, почему в школах завышаются отметки», - отметил Игорь Карпенко.
 
В 2019 году учащиеся 10 классов будут писать республиканские контрольные работы по белорусскому и русскому языку, истории Беларуси, математике. Проверке знаний подвергнут не только учащихся школ, но также гимназий и лицеев.

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