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06. 02. 2019

Госпогранслужба предупредила украинцев об опасности поездок в Беларусь

Ситуация в приграничных районах Беларуси ухудшилась, в связи с чем поездки украинских граждан в эту страну нежелательны. Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает УНН в среду, 6 февраля.

"После масштабных учений, которые проводили Беларусь и РФ, действительно, ситуация в приграничных районах несколько ухудшилась. Во-первых, скорее всего, не все Вооруженные силы РФ покинули территорию Беларуси. Во-вторых, представители спецслужб РФ на территории Беларуси чувствуют себя достаточно свободно. У них объединенные базы данных, поэтому любой гражданин, который находится на контроле в РФ и пересекает границу в Беларусь, должен понимать, что россияне, во-первых, видят это, а во-вторых, он может быть задержан также и на границе с Беларусью", – подчеркнул Слободян.

Он напомнил, что на примере Павла Гриба "мы можем видеть, что опасность ехать в Беларусь такая же, как и ехать в страну-агрессора". Кроме того, представитель пограничного ведомства отметил, что "все командующие родов в Беларуси напрямую подчиняются Генштабу РФ, то есть даже не президенту страны".

Напомним, в августе 2017 года 19-летний Павел Гриб исчез в Беларуси. Его отец, член общественной Рады Госпогранслужбы, заявил, что ФСБ выманила парня в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание. Позже стало известно, что Гриб находится в следственном изоляторе Краснодара и обвиняется властями РФ в подготовке теракта. Павел отрицает свою причастность к терроризму.

Источник: korrespondent.net

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