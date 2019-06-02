Информация о бомбе в здании КГК в Мозыре не подтвердилась

Сообщение о том, что в Мозыре заминировано здание, в котором расположены межрайонный комитет госконтроля, ГАИ и ЖКХ, оказалось ложным. Саперы обследовали его и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

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Как ранее сообщал Телеграф, около десяти часов утра 6 февраля в милицию поступило сообщение о минировании здании, в котором находится Мозырский межрайонный комитет госконтроля, ГАИ, ЖКХ, общежитие и магазин. Было эвакуировано более 300 человек.

Саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 МВД не нашла предметов, которые могли бы угрожать жизням людей. Милиционеры устанавливают личность человека. сообщившего ложную информацию о минировании. Ему грозит вплоть до пяти лет лишения свободы.