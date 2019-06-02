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06. 02. 2019

Белгидромет предупреждает о повышении уровня воды на реках

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды предупреждает о повышении уровня воды на реках Беларуси. В ближайшие сутки он будет возрастать.

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Сейчас увеличение уровня воды в реках происходит с интенсивностью 1-6 сантиметров в сутки. Возле Бреста лед сошел на реке Мухавец, вскрылись реки Нарев возле деревни Немержа и река Остер у деревни Ходунь. На Немане рядом с деревней Белица и притоке Припяти - канале Бычок - у деревни Озераны уровень воды уже превысил отметку выхода воды на пойму. 
 
Ледостав, в том числе с полыньями, сохраняется на крупных речных артериях страны: Соже, Березине, большем протяжении Западной Двины, Днепра, Припяти и отдельных участках Немана, сообщается на сайте Белгидромета.

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