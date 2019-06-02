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06. 02. 2019

МИД Беларуси призвал литовских политиков умерить воинственный пыл

Министр иностранных дел Владимир Макей Источник фото: МИД Беларуси

Министерство иностранных дел Беларуси призвало литовских политиков умерить воинственный пыл и переключится на миролюбивый тон. Таким образом во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на доклад Министерства национальной обороны Литвы «Национальная оценка угроз 2019».

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Андрей Шупляк, заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси, заявил, что беспочвенные и эмоциональные оценки, подмена фактов звучными фразами оскорбительного толка давно стали фирменным знаком отдельных литовских политиков. Он предположило, что кому-то выгодно вбивать клин в отношения между двумя странами в преддверии выборных кампаний в Литве.
 
Представитель министерства иностранных дел в комментарии БелТА отметил, что политика Беларуси по отношению к Литве носит исключительно доброжелательный характер. По его словам, Литве давно пора понять, что с территории Беларуси никогда не будут угрожать соседям.
 
В заключение Андрей Шупляк призвали литовских политиков умерить воинственный пыл и взять на вооружение более миролюбивый. «Наш регион нуждается в мире и согласии, а не разжигании ненависти», - сказал он.

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