В Лельчицком районе ГАИ стреляла по трактору, чтобы его остановить

В Лельчицком районе экипаж ГАИ гонялся за трактористом-бесправником и сумел остановить нарушителя лишь стрельбой по колесам. Подробности произошедшего сообщили сегодня в УВД Гомельского облисполкома, передает Телеграф.

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Поздно вечером в деревне Боровое Лельчицкого района сотрудники ГАИ обратили внимание на трактор, который ехал без регистрационного знака. Водитель не отреагировал на многочисленные требования инспекторов об остановке и ехал дальше.

Остановить тракториста удалось лишь стрельбой по колесам из табельного оружия, отметили в УВД. Трактором управлял 32-летний житель Столинского района, который ранее был лишен водительских прав за нетрезвую езду. В Гомельской области он подрабатывал на личном тракторе.

На мужчину составили 4 административных протокола: за вождение без права управления, пройденный техосмотр, сокрытие регистрационного знака и невыполнение требований об остановке.